Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после перекрытия 1 октября

Автомобильное движение по Крымскому мосту снова возобновлено после временного перекрытия. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщается в Telegram-канале информационного центра об оперативной обстановке на объекте.

В сообщении говорится, что движение машин снова разрешено. При этом остальных подробностей в посте не приводится.

О том, что движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли, стало известно ранее 1 октября. На тот момент причины такого решения не раскрывались. Людей, находящихся на объекте и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие.

В субботу, 30 сентября, движение также перекрывали, но вскоре оно было восстановлено. Такое же развитие событий было зафиксировано 29 сентября.

В четверг, 28 сентября, появились данные о закрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту до 06:00 пятницы, 29 сентября. Тогда причины решения остались неизвестны.