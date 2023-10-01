Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:28, 1 октября 2023Наука и техника

В Египте нашли 5000-летние кувшины с вином

В центральной части Египта обнаружили 5000-летние сосуды с вином

Фото: ahram.org.eg

Команда международных археологов из Египта, Германии и Австрии нашла в центральной части Египта кувшины с вином, возраст которых насчитывает около 5000 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма и древностей страны.

Как уточняется, раскопки происходили в провинции Сохаг в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе возле гробницы царицы Мернейт из Первой династии. Исследовательская группа раскопала сотни запечатанных сосудов с остатками вина. Артефакты отличались большим размером и хорошей сохранностью. Также была найдена погребальная мебель.

Материалы по теме:
«У нас героем становится любой» Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
«У нас героем становится любой»Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
29 июля 2021
Потерянное наследие Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Потерянное наследиеУникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
18 декабря 2018

В сентябре специалисты из Египта и Франции также обнаружили у побережья Египта вблизи Александрии затонувший храм богини красоты и плодородия Афродиты.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров осмотрел трофейную технику НАТО

    В Египте нашли 5000-летние кувшины с вином

    Валерия рассказала об условиях развода с Пригожиным

    Гассиев прокомментировал поражение от шведского боксера

    Драка двух посетителей подмосковного магазина попала на видео

    На Украине заявили о разрушении множества предприятий из-за ракетных обстрелов

    Меркель упрекнули в создании зависимости ФРГ от газа из России

    Польша пообещала добиться репараций от Германии

    Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для демократии в США

    США отреагировали на теракт возле здания МВД Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости