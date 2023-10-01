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17:16, 1 октября 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о возможности начала третьей мировой войны

Советник Пушилина: поставки Киеву ракет Тaurus могут начать третью мировую войну

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Поставки ракет Тaurus Киеву для ударов по территории России могут стать причиной начала третьей мировой войны. Об этом заявил советник Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин, передает «РИА Новости».

Таким образом Гагин прокомментировал призыв председателя комитета по обороне бундестага ФРГ Мари Агнес Штрак-Циммерман поставить Киеву Тaurus для ударов по российским позициям в Крыму. По его словам, Германия не учитывает возможные последствия этих действий.

«В бундестаге Германии снова неймется ввергнуть Европу и Германию в тотальную войну с Российской Федерацией, тем самым, в принципе, открыть новый фронт, третью мировую войну развязать... Видимо, немцы просто забыли итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной для нас. Мы напомним», — сказал Гагин.

Ранее Штрак-Циммерман заявила, что крылатые ракеты Taurus должны быть поставлены Киеву как можно скорее. По ее словам, международное право разрешает Вооруженным силам Украины использовать их для нанесения ударов по целям на российской территории.

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    Александра Качан
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