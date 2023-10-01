Россиянин дважды за ночь поджег один и тот же дом

Житель Иркутска дважды за ночь поджег один и тот же дом

В Иркутске местный житель дважды за ночь поджег один и тот же дом в переулке Пограничном. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МЧС по Иркутской области.

Первое сообщение о пожаре поступило в 02:53. Тогда из дома самостоятельно эвакуировались 16 человек, огонь повредил двери квартир на первом и втором этажах, а также тамбур на четвертом этаже, на пятом этаже загорелась квартира. Также известно, что горел мусор. Площадь возгораний не превысила одного квадратного метра.

Второе сообщение о пожаре по тому же адресу поступило в 04:52. Из дома эвакуировались 50 человек, от действий россиянина пострадала стена в коридоре первого этажа. В обоих случаях жильцы сами успели потушить пожар.

Сотрудники МЧС провели опрос жителей и выяснили, что ночью неизвестный ходил по подъездам многоквартирного дома и поджигал принесенный с собой различный мусор и тряпки. Информацию передадут в правоохранительные органы для проверки и установления личности подозреваемого.

Ранее сообщалось, что безработный 37-летний житель Ленинградской области поджег дом тещи из-за личной неприязни. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей.