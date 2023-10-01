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16:58, 1 октября 2023Ценности

Miu Miu начал продавать трусы за полмиллиона рублей

Фото: Miu Miu

Итальянский бренд Miu Miu начал продавать женские трусы за полмиллиона рублей. Соответствующий товар появился на сайте люксового ретейлера.

Речь идет о нижнем белье из шелка и шерсти, которое также оформлено блестящими пайетками и камнями. Дизайнеры предлагают носить данный предмет гардероба вместо брюк — таким образом актриса Эмма Корин представила его на подиуме во время показа модного дома. Тогда знаменитость запечатлели в трусах, черных колготках и бежевом свитере.

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Известно, что стоимость вещи составляет 5600 долларов (546 тысяч рублей). Трусы представлены в ассортименте марки в двух цветах: золотистом и розовом.

В июле популярный бренд JW Anderson представил сумку в виде лягушки за десятки тысяч рублей. Речь идет о клатче в виде крупного зеленого земноводного. Передняя стенка изделия имитирует открытый рот, который выполнен в красном цвете. Цена аксессуара составляет 950 долларов (93 тысячи рублей).

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    Карина Черных
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