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10:53, 1 октября 2023Россия

Над Смоленском сбили еще два украинских беспилотника

Губернатор Анохин сообщил об еще двух сбитых над Смоленском беспилотниках ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Над Смоленском и пригородами было сбито еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Ранее 1 октября Анохин сообщал о трех атаках беспилотников. Вместе с ними в Смоленской области за утро сбили пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Губернатор уточнил, что аппараты сбивали силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) министерства обороны. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Утром 1 октября средства ПВО также сбили беспилотник ВСУ в Краснодарском крае. Попытка атаки была пресечена в 08:00 по московскому времени.

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    Сергей Истомин
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