Боррель предупредил Украину о необходимости поработать для членства в ЕС

Боррель: Европа должна заставить Украину поработать для вступления в Евросоюз

Украине придется поработать для вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По его словам, страну ждет «трудный бой». «Это [вступление] будет трудно, и вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого», — отметил Боррель.

Он добавил, что присоединение Украины к ЕС не произойдет «завтра или послезавтра». При этом политик подчеркнул, что Евросоюзу хотелось бы, чтобы она стала членом объединения «раньше, а не позже», поскольку это наилучшая гарантия безопасности страны.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что республика согласна только на полноправное членство в ЕС и не приемлет альтернатив.