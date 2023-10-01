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22:55, 1 октября 2023Мир

Боррель предупредил Украину о необходимости поработать для членства в ЕС

Боррель: Европа должна заставить Украину поработать для вступления в Евросоюз
СюжетВступление Украины в ЕС:
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украине придется поработать для вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По его словам, страну ждет «трудный бой». «Это [вступление] будет трудно, и вы должны сделать все, чтобы заставить украинское общество работать для этого», — отметил Боррель.

Он добавил, что присоединение Украины к ЕС не произойдет «завтра или послезавтра». При этом политик подчеркнул, что Евросоюзу хотелось бы, чтобы она стала членом объединения «раньше, а не позже», поскольку это наилучшая гарантия безопасности страны.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что республика согласна только на полноправное членство в ЕС и не приемлет альтернатив.

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