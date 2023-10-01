В Германии указали на серьезное преимущество армии России

Полковник бундесвера Тольке: армия России успешно адаптировалась на поле боя

Российская армия успешно адаптировалась к ситуации на фронте. Об этом рассказал полковник Йорг Тольке на YouTube-канале бундесвера.

«Когда стало понятно, что конфликт будет продолжаться дольше, чем ожидалось, русским удалось быстро нарастить производство оружия», — отметил он.

По словам военного, российская сторона смогла производить больше оружия в своей собственной стране.

Йорг Тольке отметил, что благодаря интенсивному производству Россия на данном этапе обладает всем необходимым оружием для продолжения специальной военной операции.

Ранее Военный эксперт Франц Штефан Гади предрек спад контрнаступления Вооруженных сил Украины и предположил, что украинские военные уменьшат число артиллерийских выстрелов, а также их темп. По его словам, операция Киева приближается к кульминационному моменту, после которого ВСУ не смогут эффективно атаковать.