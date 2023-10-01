Минобороны заявило об отражении четырех атак ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны: на южнодонецком направлении ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ

На южнодонецком направлении российские войска отразили еще четыре атаки со стороны Украины. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он рассказал, что атаки 128-й бригады территориальной обороны были отражены подразделениями российских войск «Восток» — это произошло в районе поселения Приютное в Запорожской области.

«Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Конашенков добавил, что российские военные разбили противника в районе Угледара, Новомихайловки и Урожайного в ДНР.

В ходе контрбатарейной борьбы российские военные лидировали гаубицу FH70 производства Великобритании, две единицы Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». ВСУ также понесли значительные потери в живой силе.

Ранее, 30 сентября, российские военные отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. По данным оборонного ведомства, ВСУ попытались атаковать в районах Ровнополя и Приютного.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.