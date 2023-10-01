В ДНР рассказали об атаках ВСУ на Времевском выступе

Советник главы ДНР: ВСУ потеряли десятки человек в атаке на Времевском выступе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались провести атаки на Времевском выступе, однако все попытки остались безуспешными. Об этом ТАСС заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

По данным Гагина, ВСУ попытались отбить утраченные позиции в районе населенного пункта Приютное для того, чтобы продвинуться к Урожайному. Однако операция украинских бойцов не получилась и им пришлось отойти назад, уточняет советник главы ДНР.

«ВСУ даже попытали перебросить к Урожайному пехоту, закрепиться. Все безуспешно. Сразу же накрыли артиллерией, очень точно, ювелирно. Как итог, потери — несколько десятков человек», — сообщил Гагин.

Ранее Гагин сообщал, что ВСУ перебросили часть войска с краснолиманского направления под Артемовск. Он уточнил, что ВСУ потеряли в районе города несколько сотен людей. По его словам, не менее двух рот украинских войск нуждаются в доукомплектовании.