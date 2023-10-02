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14:06, 2 октября 2023Путешествия

Названы заменившие зарубежные самолеты российские аналоги

Российские самолеты Ту-214 и МС-21 заменят зарубежные лайнеры Boeing и Airbus

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российские самолеты заменят зарубежные лайнеры Boeing и Airbus в полетах в ближнее и дальнее зарубежье. Отечественные аналоги иностранных летательных аппаратов назвал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Так, ближнемагистральные рейсы будут выполнять SSJ-100 с 98 посадочными местами и Ил-114 с 68 креслами. На среднемагистральные рейсы поставят Ту-214 и МС-21 — 210 и 211 мест соответственно. Дальнемагистральные рейсы начнет осуществлять Ил-96, который вмещает 300 пассажиров.

Ранее советник технического директора «Аэрофлота» Марат Терещенко заявил, что из-за влияния западных санкций сильно сдвинулись сроки ремонта самолетов Airbus и Boeing. По его словам, если раньше двигатели Airbus A320 можно было починить за 20 дней, то теперь на это уходит четыре месяца.

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    Зарина Дзагоева
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