Макрон указал на проблему с безопасностью по всей Франции

Эммануэль Макрон: на территории всей Франции есть проблемы с безопасностью

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на территории всей страны наблюдаются проблемы с безопасностью из-за нехватки стражей правопорядка. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу France 3.

« В последние годы мы значительно сокращали число полицейских, и сегодня у нас проблемы с безопасностью повсюду, потому что нет достаточного присутствия (жандармов)», — указал на проблему Макрон.

По его словам, потребность в безопасности и порядке присутствует на территории всей Франции.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что его страна достаточно делает для беженцев, но не способна принять всех несчастных мира. Глава государства обратил внимание на призыв Папы Римского не оставаться безразличными к судьбе мигрантов и отметил, что Европа делает в этом плане больше всего.

Кроме того, политик высказался за принятие во Франции закона, который бы ускорил процедуры, связанные с обработкой заявок и высылкой мигрантов в случае отказа.