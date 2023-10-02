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10:12, 2 октября 2023Россия

Опубликовано видео с места падения украинского беспилотника в российском регионе

Shot опубликовал кадры с места падения беспилотника ВСУ в пригороде Смоленска

Место падения украинского беспилотника, пытавшегося атаковать Смоленский авиационный завод, сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На записи видны обломки дрона, разбросанные среди деревьев.

По данным канала, со стороны Украины было запущено пять беспилотников UJ-22 Airborne — все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Смоленском утром 1 октября. Три аппарата упали и сдетонировали на территории цехов предприятия, осколки задели остекление жилого дома и торгово-развлекательного центра. Еще два дрона рухнули на территории лесополосы в пригороде Смоленска.

По информации издания Baza, в атаке участвовали четыре беспилотника. Осколки устройств рухнули в том числе на посадочную полосу аэродрома «Северный», повреждений ВПП не зафиксировано. В результате случившегося никто не пострадал.

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    Варвара Родикова
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