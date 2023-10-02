Опубликовано видео с места падения украинского беспилотника в российском регионе
Место падения украинского беспилотника, пытавшегося атаковать Смоленский авиационный завод, сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.
На записи видны обломки дрона, разбросанные среди деревьев.
По данным канала, со стороны Украины было запущено пять беспилотников UJ-22 Airborne — все они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Смоленском утром 1 октября. Три аппарата упали и сдетонировали на территории цехов предприятия, осколки задели остекление жилого дома и торгово-развлекательного центра. Еще два дрона рухнули на территории лесополосы в пригороде Смоленска.
По информации издания Baza, в атаке участвовали четыре беспилотника. Осколки устройств рухнули в том числе на посадочную полосу аэродрома «Северный», повреждений ВПП не зафиксировано. В результате случившегося никто не пострадал.