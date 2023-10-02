Россияне назвали карьеру политика одной из четырех худших для своих детей

MAXIMUM Education: россияне не хотят, чтобы их дети становились политиками

Россияне не захотели, чтобы их дети работали в сфере торговли и шоу-бизнеса, а также становились политиками. Как показали результаты опроса MAXIMUM Education, которые образовательная компания предоставила «Ленте.ру», в список четырех худших профессий также попала карьера в киберспорте.

Согласно данным исследования, чаще всего родители школьников хотели бы видеть своих детей работающими в сфере IT — за такой вариант проголосовали 14 процентов опрошенных. Десять процентов родителей хотят, чтобы их дети работали в сфере медицины, еще девять процентов — в сфере строительства.

Сами школьники заявили, что наиболее привлекательной считают сферу искусства и блогерства — эти вариантыозвучили 23 и 17 процентов опрошенных.

67 процентов респондентов отметили, что их дети уже определились с будущей профессией. Каждый пятый школьник сделал выбор с помощью профтестирования, еще для 15 процентов ключевым фактором стало мнение родителей, а на 14 процентов детей повлияли истории успеха их родственников или знакомых.

По мнению россиян, ежемесячная зарплата их детей должна быть в диапазоне 100-120 тысяч рублей, а по убеждению опрошенных школьников, комфортная сумма дохода — 80-100 тысяч рублей.

Большинство опрошенных заявили, что стараются привить своим детям ориентир на семью и детей — их число составило 34 процента. Еще 26 процентов родителей сообщили, что поощряют стремление к успеху и деньгам, а 22 процента респондентов отметили, что поддерживают интерес детей к знаниям и научной деятельности. При этом 38 процентов школьников назвали главными ценностями в своей жизни успех и деньги, 35 процентов — любовь и семью, а еще 19 процентов — путешествия и впечатления. В опросе приняли участие свыше тысячи респондентов из всех регионов страны.

Ранее сообщалось, что каждый третий российский школьник ориентируется на возможность хорошо зарабатывать при выборе будущей профессии. Еще 28 процентов подростков отметили, что деньги для них не так важны, а главное — чтобы работа была интересной.