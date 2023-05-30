Российские школьники впервые признались в желании работать только ради денег

MAXIMUM Education: в России школьники впервые признались в желании работать ради денег

В России каждый третий школьник при выборе желаемой профессии в первую очередь ориентируется на возможность хорошо зарабатывать. Такие результаты впервые показал опрос, проведенный образовательной компанией MAXIMUM Education. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно опросу, еще 28 процентов подростков отмечают, что наиболее важен интерес сферы деятельности. Каждый пятый школьник оценивает будущую специальность с точки зрения перспективы роста и развития. 11 процентов опираются на собственные возможности в выбранном направлении, а два процента планируют продолжать семейную династию.

При этом ранее, отвечая на аналогичный вопрос, большинство российских старшеклассников в первую очередь ориентировались на личный уровень интереса в профессии, а уже после — на денежную сторону вопроса.

По мнению 39 процентов опрошенных, хорошим заработком является возможность получать более 250 тысяч рублей в месяц. 32 процента считают достойной зарплатой сумму более 150 тысяч рублей в месяц, а 18 процентов школьников заявили, что хотят зарабатывать более 350 тысяч рублей. По мнению каждого девятого, 500 тысяч рублей и более в месяц являются хорошей заработной платой.

Исследование также показало, что 39 процентов подростков уверены в том, что знают чем хотят заниматься в будущем. При этом каждый третий еще не определился с поступлением и дальнейшим обучением, а 26 процентов знают, где будут учится, однако не понимают, будут ли после окончания работать по профессии.

Ранее россияне назвали самые нежелательные профессии для своих детей. Так, 13 процентов родителей выступили против профессии дворника, а 11 процентов опрошенных сочли нежелательной должность разнорабочего.