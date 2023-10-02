В США призвали Россию и Украину заключить мирный договор

Экономист Сакс: после разгрома ВСУ условия мира с Россией для Украины ухудшатся

Украине пора заключить мирный договор с Россией, а не ждать от западных союзников очередного пакета финансовой и военной помощи. О перспективах заключения мира между Москвой и Киевом высказался американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Kim Iverson.

По мнению экономиста, Российская армия улучшила свои позиции, поэтому для Украины условия мирного договора ухудшились. Несмотря на это, Сакс призвал заключить договор, «который был на столе с самого начала».

«Мы должны положить конец этому конфликту — за столом переговоров. А не так: сперва один 24-миллиардный пакет помощи, за ним еще один. Сколько еще украинцев должны погибнуть ради этого?» — заключил он.

В июле бывший посол США в России Джон Салливан прокомментировал возможность заключения мирного договора между Россией и Украиной. Он допустил, что страны заключат временное соглашение.