Дизайнер раскрыла способы сэкономить место в гардеробе

Американский дизайнер Лиза Адамс раскрыла способы сэкономить место в гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

В первую очередь специалистка посоветовала обеспечить шкаф дополнительными крючками и избавиться от ненужных вещей. «Если что-то не подходит или не носится, примите меры. Перешейте или подарите», — заявила она.

Кроме того, Адамс порекомендовала приобрести вешалку-камердинер (напольная вешалка — прим. «Ленты.ру») и выделить отдельное пространство для сумок. В последнем случае данное условие играет большую роль для сохранения изделий в хорошем состоянии. В связи с этим эксперт предложила класть во внутреннюю часть аксессуара специальную набивную подушку.

Помимо прочего, собеседница издания призвала читателей разделить вещи на категории и уложить их в отдельные ящики и при этом задуматься над хранением обуви. По мнению Адамс, пары обуви можно расположить в шахматном порядке, например, одну спереди, а другую сзади.

В августе блогерша Кэролайн Соломон из США назвала семь недопустимых для хранения в ванной вещей. Так, эксперт по уборке призвала убрать из данного помещения духи, рамки с фотографиями и картины, поскольку высокая влажность может повлиять на качество перечисленных предметов.