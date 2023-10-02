Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
08:01, 2 октября 2023Ценности

Дизайнер раскрыла способы сэкономить место в гардеробе

Фото: jordi pujadas / Unsplash

Американский дизайнер Лиза Адамс раскрыла способы сэкономить место в гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

В первую очередь специалистка посоветовала обеспечить шкаф дополнительными крючками и избавиться от ненужных вещей. «Если что-то не подходит или не носится, примите меры. Перешейте или подарите», — заявила она.

Кроме того, Адамс порекомендовала приобрести вешалку-камердинер (напольная вешалка — прим. «Ленты.ру») и выделить отдельное пространство для сумок. В последнем случае данное условие играет большую роль для сохранения изделий в хорошем состоянии. В связи с этим эксперт предложила класть во внутреннюю часть аксессуара специальную набивную подушку.

Помимо прочего, собеседница издания призвала читателей разделить вещи на категории и уложить их в отдельные ящики и при этом задуматься над хранением обуви. По мнению Адамс, пары обуви можно расположить в шахматном порядке, например, одну спереди, а другую сзади.

В августе блогерша Кэролайн Соломон из США назвала семь недопустимых для хранения в ванной вещей. Так, эксперт по уборке призвала убрать из данного помещения духи, рамки с фотографиями и картины, поскольку высокая влажность может повлиять на качество перечисленных предметов.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    «Бросили и забыли»: задержанный в Белоруссии украинец пожаловался на предательство Киева

    В Минздраве опровергли нехватку вакцин от полиомиелита в России

    Стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры на Украине

    Снаряд ВСУ пробил крышу частного жилого дома в российском регионе

    Пьяный россиянин бросил годовалого ребенка и жену в перевернутом авто после ДТП

    В России предложили расширить выплаты медикам

    Мужчины назвали замалчиваемые ими претензии к женщинам в постели

    Доминатрикс заставила мужчин заплатить ей 15 миллионов рублей просто так

    Российских пивоваров решили оставить без части брендов

    В российском городе воры обокрали дом со спящими хозяевами внутри

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости