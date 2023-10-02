Врач перечислила неочевидные способы сохранить волосы чистыми надолго

Дерматолог, косметолог из Дели, Индия, Навнит Харор перечислила неочевидные способы сохранить волосы чистыми надолго. Соответствующий материал появился на сайте издания HealthShots.

В первую очередь врач посоветовала спать только на шелковых наволочках. По ее словам, данный материал уменьшает трение между подушкой и головой, предотвращая скопление жира на корнях волос.

При этом специалистка призвала чаще расчесываться, заплетать волосы в косу или укладывать в пучок. Харор предложила присмотреться к благоприятно влияющей на состояние шевелюры диете. Так, ее основу составляют витамины A, E и B7, которые можно найти в яйцах, моркови, сладком картофеле и орехи. Кроме того, восстановлению волос способствуют железо и цинк, содержащиеся в нежирном мясе, бобах, шпинате и тыкве.

Помимо этого, медик порекомендовала использовать яблочный уксус и пищевую соду. «При мытье головы они сохраняют большую часть естественной влаги волос. В дни, когда вы не моете голову, то есть когда вы не используете шампунь, просто промойте волосы водой. Это поможет избавить их от поверхностной пыли и освежить», — заключила собеседница издания.

В сентябре парикмахер Эбби Юнг из США раскрыла оптимальную частоту мытья головы. Инфлюэнсерша с никнеймом abbeyyung посоветовала очищать волосы в зависимости от индивидуальных потребностей и предпочтений.