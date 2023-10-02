Опубликованы кадры уничтожения позиций ВСУ в Запорожской области

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Запорожской области

Опубликованы кадры уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Запись, представленная Минобороны России, оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

Как указали в оборонном ведомстве, украинские позиции были атакованы с помощью стрелкового оружия, минометов и дронов, с которых сбрасывались боеприпасы.

Ранее появились кадры уничтожения бронетехники украинских военных российскими вертолетами Ка-52. Экипажи армейской авиации наносили удары управляемыми ракетами по колонне бронетехники Украины.