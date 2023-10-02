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15:50, 2 октября 2023Бывший СССР

Опубликованы кадры уничтожения позиций ВСУ в Запорожской области

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ в Запорожской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Опубликованы кадры уничтожения позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Запись, представленная Минобороны России, оказалась в распоряжении «Ленты.ру».

Как указали в оборонном ведомстве, украинские позиции были атакованы с помощью стрелкового оружия, минометов и дронов, с которых сбрасывались боеприпасы.

Ранее появились кадры уничтожения бронетехники украинских военных российскими вертолетами Ка-52. Экипажи армейской авиации наносили удары управляемыми ракетами по колонне бронетехники Украины.

Оружие России: на страже Родины
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    Виктория Кондратьева
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