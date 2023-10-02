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14:23, 2 октября 2023Бывший СССР

В Кремле объяснили указ Путина о порядке въезда украинцев в Россию

Песков: указ о въезде украинцев поспособствует переселению в Россию желающих

Фото: Globallookpress.com

Новый указ о порядке въезда в Россию граждан Украины по внутренним паспортам поспособствует переселению в страну всех желающих. Так нововведение объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина напомнил, что такой режим пропуска в страну для украинцев действовал и ранее. Сейчас же, по словам Пескова, многие граждане Украины хотят приехать в Россию и обустроиться здесь.

«И, конечно, такие меры, они способствуют переселению сюда именно тем людям, которые хотят к нам переехать», — заключил Песков.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Украины смогут въезжать в Россию и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта, в том числе истекшего.

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