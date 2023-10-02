Кулеба призвал ЕС поработать над передачей Украине арестованных активов России

Кулеба призвал ЕС активизировать работу над передачей Украине активов России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз (ЕС) поработать над передачей Киеву арестованных на Западе активов России. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, которую дипведомство транслировало в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня подчеркнул необходимость активизировать работу над формулированием юридической основы, которая позволит передавать арестованные российские активы Украине», — сказал он.

Министр подчеркнул, что существует «ряд юридических вопросов, которые должны быть решены». По его словам, в границах верховенства права могут быть найдены решения.

Ранее Кулеба назвал Украину «первосортным государством», членство которого в Евросоюзе «тоже будет первосортным».