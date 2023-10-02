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19:32, 2 октября 2023Бывший СССР

Кулеба призвал ЕС поработать над передачей Украине арестованных активов России

Кулеба призвал ЕС активизировать работу над передачей Украине активов России

Фото: Efrem Lukatsky / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз (ЕС) поработать над передачей Киеву арестованных на Западе активов России. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, которую дипведомство транслировало в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сегодня подчеркнул необходимость активизировать работу над формулированием юридической основы, которая позволит передавать арестованные российские активы Украине», — сказал он.

Министр подчеркнул, что существует «ряд юридических вопросов, которые должны быть решены». По его словам, в границах верховенства права могут быть найдены решения.

Ранее Кулеба назвал Украину «первосортным государством», членство которого в Евросоюзе «тоже будет первосортным».

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