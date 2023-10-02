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13:05, 2 октября 2023Россия

В Госдуму внесли проект о наказании за вовлечение детей в курение

В Госдуму внесли проект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Государственную Думу России внесли законопроект об уголовном наказании за систематическое вовлечение детей в потребление табака и никотинсодержащей продукции. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет ТАСС.

По его словам, в УК России предлагается добавить новую статью, предусматривающую уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в курение при условии, если гражданин дважды за год получил административное наказание за аналогичное действие.

«За это предусматривается штраф в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок», — пояснил депутат.

Повышенная ответственность, отметил парламентарий, предусматривается для родителей и педагогических работников, вовлекающих детей в потребление никотинсодержащей продукции.

Ранее Госдума приняла закон об усилении административной ответственности за приобщение несовершеннолетних к курению табака и вейпов. Согласно документу, штраф за продажу такой продукции детям увеличится.

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