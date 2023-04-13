Госдума приняла закон об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним

Госдума России приняла закон об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним

Государственная Дума России приняла закон об усилении административной ответственности за приобщение несовершеннолетних к курению табака и вейпов. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, штраф за продажу такой продукции детям, не достигшим совершеннолетнего возраста, увеличится и составит 40–60 тысяч рублей для граждан (сейчас он составляет 20–40 тысяч рублей), 150–300 тысяч рублей для должностных лиц (сейчас — 40–70 тысяч рублей), и 400–600 тысяч рублей для юридических лиц (сейчас — 150–300 тысяч рублей).

Штраф для граждан за привлечение несовершеннолетних к курению никотиносодержащей продукции увеличится и составит от двух до пяти тысяч рублей — до этого сумма штрафа варьировалась от одной до двух тысяч рублей. Если правонарушение совершит опекун или родитель ребенка, его смогут оштрафовать на сумму от пяти до семи тысяч рублей (до этого — от 2 до 3 тысяч рублей).

