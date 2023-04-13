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14:25, 13 апреля 2023Россия

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним

Госдума России приняла закон об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним

Фото: Romain Blu / Unsplash

Государственная Дума России приняла закон об усилении административной ответственности за приобщение несовершеннолетних к курению табака и вейпов. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, штраф за продажу такой продукции детям, не достигшим совершеннолетнего возраста, увеличится и составит 40–60 тысяч рублей для граждан (сейчас он составляет 20–40 тысяч рублей), 150–300 тысяч рублей для должностных лиц (сейчас — 40–70 тысяч рублей), и 400–600 тысяч рублей для юридических лиц (сейчас — 150–300 тысяч рублей).

Штраф для граждан за привлечение несовершеннолетних к курению никотиносодержащей продукции увеличится и составит от двух до пяти тысяч рублей — до этого сумма штрафа варьировалась от одной до двух тысяч рублей. Если правонарушение совершит опекун или родитель ребенка, его смогут оштрафовать на сумму от пяти до семи тысяч рублей (до этого — от 2 до 3 тысяч рублей).

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Варвара Родикова
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