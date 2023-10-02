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14:42, 2 октября 2023Бывший СССР

В Казахстане рассказали о ведении черного списка нежелательных к въезду лиц

В МИД Казахстана сообщили о ведении списка лиц, нежелательных к въезду в страну

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Казахстан ведет черный список лиц, негативно высказывавшихся о республике и нежелательных к въезду в страну. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров, передает портал Tengrinews.

Он отказался называть численность и состав списка, отметив, что для внесенных в соответствующий реестр лиц ограничивается въезд в Казахстан. «Закрываются границы, и этот человек не сможет заехать», — пояснил дипломат.

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    Алевтина Запольская
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