Молния ударила в охотника и его 16-летнюю дочь

В США молния ударила в мужчину и его дочь, которые отправились на охоту. Об этом сообщает People.

От разгула стихии пострадали 16-летняя Бэйли Холбрук и Мэтью из штата Флорида. Охотник с дочерью выслеживали добычу во вторник, 26 сентября, когда разразилась гроза. Молния ударила в дерево, рядом с которым они находились, и поразила обоих. Очнувшись через некоторое время, мужчина обнаружил девочку без сознания.

Он сразу же вызвал спасателей. Первыми на месте происшествия оказались полицейские, которые провели необходимые реанимационные мероприятия и передали Бэйли медикам. В больнице врачи два дня боролись за ее жизнь, однако безуспешно. Школа, в которой училась девочка, и местная церковь провели мероприятия в память о ней.

Офис шерифа округа Пантам выпустил заявление, в котором говорится, что случившееся произошло на фоне увеличения количества ударов молний в землю в районе из-за усиливающихся гроз.

Ранее сообщалось, что житель Китая выжил после того, как его дважды за пять минут ударила молния. Мужчина по имени Лю Нань был у себя дома, когда внезапно увидел вспышку яркого света.