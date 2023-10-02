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11:20, 2 октября 2023Из жизни

Молния ударила в охотника и его 16-летнюю дочь

Фото: Eugene Triguba / Unsplash

В США молния ударила в мужчину и его дочь, которые отправились на охоту. Об этом сообщает People.

От разгула стихии пострадали 16-летняя Бэйли Холбрук и Мэтью из штата Флорида. Охотник с дочерью выслеживали добычу во вторник, 26 сентября, когда разразилась гроза. Молния ударила в дерево, рядом с которым они находились, и поразила обоих. Очнувшись через некоторое время, мужчина обнаружил девочку без сознания.

Он сразу же вызвал спасателей. Первыми на месте происшествия оказались полицейские, которые провели необходимые реанимационные мероприятия и передали Бэйли медикам. В больнице врачи два дня боролись за ее жизнь, однако безуспешно. Школа, в которой училась девочка, и местная церковь провели мероприятия в память о ней.

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Офис шерифа округа Пантам выпустил заявление, в котором говорится, что случившееся произошло на фоне увеличения количества ударов молний в землю в районе из-за усиливающихся гроз.

Ранее сообщалось, что житель Китая выжил после того, как его дважды за пять минут ударила молния. Мужчина по имени Лю Нань был у себя дома, когда внезапно увидел вспышку яркого света.

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    Никита Савин
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