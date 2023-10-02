Стало известно о разгрузке танков Abrams в Литве

В порту Клайпеды замечена разгрузка партии танков Abrams

В порту литовской Клайпеды была замечена разгрузка партии американских танков Abrams. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он предположил, что танки могут быть предназначены для переправки на Украину, добавив, что военная техника в основном загружается в американском порту Бомонт в штате Техас и на военной базе Чарльстон в штате Южная Каролина.

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщал о прибытии в республику первой партии танков Abrams. «"Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады», — заявил глава государства.