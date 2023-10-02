В Белоруссии ликвидировали большинство политических партий

В Белоруссии только 4 из 15 политических партий смогли пройти перерегистрацию

В Белоруссии только 4 из 15 политических партий смогли пройти процедуру перерегистрации, а все остальные ликвидированы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что теперь в республике официально продолжат свою работу Коммунистическая партия Белоруссии, Либерально-демократическая партия Белоруссии, Республиканская партия труда и справедливости, а также партия «Белая Русь».

Ранее глава Министерства юстиции Белоруссии Сергей Хоменко заявил, что лишь партия «Белая Русь» в настоящий момент соответствует законодательству Белоруссии, иные политические организации не подали документы на перерегистрацию.