Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:56, 2 октября 2023Бывший СССР

В Белоруссии ликвидировали большинство политических партий

В Белоруссии только 4 из 15 политических партий смогли пройти перерегистрацию

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

В Белоруссии только 4 из 15 политических партий смогли пройти процедуру перерегистрации, а все остальные ликвидированы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что теперь в республике официально продолжат свою работу Коммунистическая партия Белоруссии, Либерально-демократическая партия Белоруссии, Республиканская партия труда и справедливости, а также партия «Белая Русь».

Ранее глава Министерства юстиции Белоруссии Сергей Хоменко заявил, что лишь партия «Белая Русь» в настоящий момент соответствует законодательству Белоруссии, иные политические организации не подали документы на перерегистрацию.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Молдавия отказалась закупать газ у России

    Россияне назвали главную цель перед выходом на пенсию

    Назван срок завершения скоростной трассы между Москвой и Петерубргом

    Дочь Резцовой назвала причины своего перехода в сборную Финляндии по биатлону

    «Патриоты России» извинились за публикацию о чеченском отряде «Ахмат»

    Режиссер «Гардемаринов» устроила конфликт на красной дорожке премьеры

    В США заявили о потере силы сдерживания против России

    Ирина Шейк возмутила фанатов постаревшим видом на модном показе

    Глава МИД Италии отреагировал на принятие США бюджета без поддержки Киева

    Microsoft выпустит упрощенную версию Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости