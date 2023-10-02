В Кремле оценили возможность вооруженного политического противостояния в России

Песков: повторение событий октября 1993 года в России при Путине невозможно

Повторения событий октября 1993 года в России не стоит ожидать не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Возможность вооруженного политического противостояния в России представитель Кремля оценил во время общения с журналистами, его цитирует ТАСС.

По словам Пескова, повторения штурма Белого дома не произойдет благодаря консолидации россиян. Объединяющей граждан фигурой выступает президент России Владимир Путин, отметил пресс-секретарь.

3-4 октября 1993 года произошел штурм здания Верховного Совета России. Здание на Краснопресненской набережной обстреляли из танков, что привело к пожару на верхних этажах.

В 30-ю годовщину штурма Белого дома Путин не планирует обращение к россиянам, сказал Песков. Россия вынесла уроки из событий 1993 года, заключил пресс-секретарь.