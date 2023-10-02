Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 2 октября 2023Россия

В Кремле оценили возможность вооруженного политического противостояния в России

Песков: повторение событий октября 1993 года в России при Путине невозможно

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Повторения событий октября 1993 года в России не стоит ожидать не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Возможность вооруженного политического противостояния в России представитель Кремля оценил во время общения с журналистами, его цитирует ТАСС.

По словам Пескова, повторения штурма Белого дома не произойдет благодаря консолидации россиян. Объединяющей граждан фигурой выступает президент России Владимир Путин, отметил пресс-секретарь.

3-4 октября 1993 года произошел штурм здания Верховного Совета России. Здание на Краснопресненской набережной обстреляли из танков, что привело к пожару на верхних этажах.

В 30-ю годовщину штурма Белого дома Путин не планирует обращение к россиянам, сказал Песков. Россия вынесла уроки из событий 1993 года, заключил пресс-секретарь.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ заражаются инфекциями, которые не лечатся антибиотиками. Почему это угрожает всей Западной Европе?

    В Паралимпийском комитете России назвали возможное число участников Игр-2024

    Метеорологи спрогнозировали первый снег в Москве на этой неделе

    Кремль ответил на вопрос об обращении Путина в годовщину штурма Белого дома

    Ливень затопил пригород Стамбула и попал на видео

    В сети описали внешность Инстасамки в шубе фразой «2012-й возвращается»

    В Кремле подвели итоги противостояния Ельцина и Верховного Совета в 1993 году

    Двухлетний мальчик умер в торговом центре в Москве

    В МИД России анонсировали ответ на санкции Канады

    В Кремле оценили возможность вооруженного политического противостояния в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости