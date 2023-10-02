Кремль ответил на вопрос об обращении Путина в годовщину штурма Белого дома

Песков заявил, что Путин не планирует обращение в годовщину штурма Белого дома

Обращения президента России Владимира Путина по случаю 30-летней годовщины штурма Белого дома в Москве не планируется. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его цитирует ТАСС.

«Нет, никаких обращений или заявлений президента не планируется», — приводит агентство его слова.

«Черный октябрь» 1993 года. Хронология событий 21 сентября Борис Ельцин подписывает Указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе в РФ». По нему распущены Съезд народных депутатов и Верховный Совет (ВС).

В ответ ВС объявляет, что прекращает полномочия Ельцина. Назначается сессия «О государственном перевороте», главой государства объявляют вице-президента Александра Руцкого.

Возле Белого дома начинается стихийный митинг. Милиция блокирует ряд правительственных зданий. 22 сентября Руцкой начинает собирать добровольческий полк для защиты Белого дома от силовиков и сторонников Ельцина.

Вице-президент отправляет в отставку всех министров силового блока. Но глава Минобороны Павел Грачев приказывает военным подчиняться только ему и главе Генштаба Колесникову.

В руководстве Москвы раскол: мэр Юрий Лужков и столичное правительство поддерживают Ельцина, но Моссовет — за Руцкого и Хасбулатова. 23 сентября В Белом доме отключена связь, тепло и электричество.

Вечером возле бензоколонки на Ленинградском проспекте неизвестные нападают на двух милиционеров. Один из них застрелен.

Позднее предположительно те же нападавшие устраивают стрельбу из автомата возле штаб-квартиры Главного командования ОВС СНГ, разоружают двух военных и проникают на территорию штаб-квартиры. 24 сентября Съезд народных депутатов принимает постановление, по которому действия Ельцина оцениваются как государственный переворот.

У здания парламента весь день идет митинг.

Вечером у метро «Баррикадная» происходит первая стычка сторонников Верховного Совета и сотрудников правоохранительных органов. Около 21:00 к Белому дому пытаются проехать примерно десять грузовиков с вооруженными солдатами дивизии имени Дзержинского. Сторонники Совета выставляют баррикады на подступах к Белому дому и мешают проезду автомашин. Их удается остановить после двухчасовых переговоров. 25-27 сентября К 25-26 сентября в Белом доме заканчивается запас солярки, останавливается дизельный генератор, который давал электричество.

Но люди отказываются покидать здание.

Но люди отказываются покидать здание. В это время Белый дом блокируют, по периметру расставляют снайперов, а местных жителей пропускают лишь по паспорту. В городе ходят слухи о скором штурме «по требованию народа».

Стычки возле метро «Баррикадная» и на Садовом кольце повторяются, ранен подполковник милиции, спасти его не удается. Акции жестко разгоняются. 28 сентября Ночью начинается операция по полному блокированию Белого дома.

К 10:00 в ней задействованы около двух тысяч милиционеров. ОМОН вооружен щитами и дубинками, в руках у милиционеров — автоматы.

29-30 сентября Начинается блокировка здания Моссовета на Тверской, 13.

Патриарх Алексий II предупреждает, что противостояние может «взорваться кровавой бурей», и предлагает сторонам посредничество. 1 октября В гостинице «Мир» проходят переговоры между представителями Съезда народных депутатов и Ельцина. Они подписывают «протокол №1», по которому Белый дом должны частично разблокировать в обмен на сдачу оружия.

Верховный Совет осуждает подписание протокола, денонсируя его.

Переговорный процесс возобновляется: встречи проходят в Свято-Даниловом монастыре при посредничестве патриарха. 2 октября На Смоленской площади беспорядки: протестующие несут бутылки с зажигательной смесью, закидывают милицию арматурой. ОМОН не справляется с ситуацией; руководство ГУ МВД Москвы идет на переговоры с защитниками баррикад. Те обещают уйти к 23 часам, а милиция — не преследовать зачинщиков.

Участники переговоров в Свято-Даниловом монастыре подписывают программу мер по нормализации обстановки. 3 октября На Калужской площади собираются демонстранты, они идут к Белому дому, объединяются с собравшимися, разблокируют здание, захватывают у силовиков бронежилеты, дубинки, автомобили и автобусы.

Раздаются призывы штурмовать мэрию и телецентр «Останкино», после чего сторонники Верховного Совета во главе с генералом Альбертом Макашовым захватывают мэрию и здание гостиницы «Мир», где располагался оперштаб ГУВД Москвы. Затем они направляются в Останкино.

Ельцин подписывает указ о введении в Москве чрезвычайного положения.

Сторонники Верховного Совета таранят грузовиком стеклянные двери телецентра. Макашов требует, чтобы военные сдали оружие и покинули здание, однако там происходит взрыв, отряд «Витязь» теряет 19-летнего сапера Николая Ситникова.

Бойцы «Витязя» открывают огонь из автоматического оружия по толпе. Люди Макашова успевают укрыться, пули летят в демонстрантов.

Вещание телеканалов прерывается, работает лишь канал из резервной студии. Только вечером в эфир выходит первый заместитель председателя правительства Егор Гайдар, он обращается к сторонникам Ельцина с просьбой собраться у здания Моссовета, взятого под контроль Министерством безопасности.

Пресс-служба президента публикует сообщение: «В Москве пролилась кровь». События в столице называют спланированной акцией руководителей Белого дома.

Бой у «Останкино» продолжается. Прибывают новые БТР с десантом, в здание соседнего радиоцентра летят бутылки с зажигательной смесью, по поджигателям стреляют из автоматов.

В Москву вводят танки и пехоту — части и подразделения Таманской и Кантемировской дивизий, 27-й отдельной мотострелковой бригады и нескольких парашютно-десантных полков, дивизии внутренних войск им. Дзержинского.

У Моссовета формируются безоружные отряды добровольцев по 50 человек, среди которых есть женщины. Отряды строят баррикады. 4 октября Ночью в Останкино продолжается перестрелка, на Тверской — митинг в поддержку президента Ельцина.

В 07:40 утра начинается операция по планомерному освобождению Белого дома — внутрь врываются десяток автоматчиков с щитами, на Кутузовском проспекте появляется большая колонна танков. Серьезная перестрелка происходит в зоне между Белым домом и гостиницей «Украина». Администрация президента призывает москвичей не отпускать детей в школу.

Ельцин выпускает еще одно обращение к гражданам, в котором говорит, что разрушения сеют «свезенные со всей страны боевики, подстрекаемые руководством Белого дома».

Около 09:00 Белый дом обстреливают из крупнокалиберного оружия, к бронемашинам пехоты присоединяются подошедшие с Кутузовского проспекта танки Т-82. Белый дом отвечает очередями из автоматического оружия. В здании пожар, его постепенно покидают люди. Стрельба то затихает, то начинается снова.

В 14:18 снайперы стреляют по офицеру «Альфы» Геннадию Сергееву. После этого «Альфа» идет на захват здания (спецназ озвучивает гарантии безопасности защитникам Белого дома).

К 16:55 все защитники сдаются. Хасбулатов, Руцкой и Макашов пока не покидают здание — они ждут гарантий безопасности.

Около 18:00 их арестовывают.

Огонь в Белом доме гаснет, заканчивается эвакуация людей.

Ельцин издает указ №1580 «О дополнительных мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения в Москве». С 23:00 до 05:00 вводится комендантский час.

Также пресс-секретарь главы государства отметил, что уровень консолидации страны вокруг президента является залогом того, что подобные события не повторятся. Он добавил, что Россия вынесла уроки из событий 30-летней давности.

В октябре 1993 года произошел штурм здания Верховного Совета России на Краснопресненской набережной. Его обстреляли из танков, что привело к пожару на верхних этажах. Поводом для вооруженного конфликта стало упразднение деятельности Верховного Совета. Его сторонники попытались захватить здание мэрии и Останкинский телецентр.