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09:42, 2 октября 2023Мир

Генпрокурор США пригрозил отставкой в случае вмешательства Байдена в дело Трампа

Генпрокурор США Гарланд пригрозил отставкой, если Байден вмешается в дело Трампа
Меррик Гарланд

Меррик Гарланд. Фото: Leah Millis / Reuters

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд пригрозил отставкой в случае вмешательства президента США Джо Байдена в дело бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает CBS News.

«Я уверен, что этого [вмешательства Байдена] не произойдет... И если надо, я бы подал в отставку. Но нет никакого смысла в том, что что-то подобное произойдет», — отметил он.

Генпрокурор также опроверг версию, согласно которой расследования против Трампа было инициировано, чтобы нанести ущерб его предвыборной кампании. Он пояснил, что время расследования определяет само расследование.

«Прокуроры Министерства юстиции беспристрастны. Они не позволяют партийным соображениям играть какую-либо роль в своих решениях», — указал он.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп планирует явиться на судебное заседание в Нью-Йорке по делу о мошенничестве в понедельник, 2 октября. Явка политика на слушания не является обязательной. Трампа обвиняют в увеличении состояния на миллиарды долларов в результате финансовых операций.

Трамп лично даст показания в ходе судебного разбирательства, также в суде выступят Дональд Трамп-младший и старший сын бывшего американского президента Эрик Трамп, они проходят по делу ответчиками.

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