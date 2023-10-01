Стало известно о планах Трампа явиться в суд по делу о мошенничестве

Bloomberg: Трамп планирует явиться на судебное заседание по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп планирует явиться на судебное заседание в Нью-Йорке по делу о мошенничестве в понедельник, 2 октября. Об этом стало известно агентству Bloomberg.

Отмечается, что явка политика на слушания не является обязательной. Трампа обвиняют в увеличении состояния на миллиарды долларов в результате финансовых операций.

Агентство отмечает, что в суде уделили внимание вопросам обеспечения безопасности в сотрудничестве с полицией Нью-Йорка и другими правоохранительными органами.

По информации агентства, позднее Трамп лично даст показания в ходе судебного разбирательства, также в суде выступят Дональд Трамп-младший и старший сын бывшего американского президента Эрик Трамп, они проходят по делу ответчиками.

Ранее суд пришел к выводу, что Трамп и его компания обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно переоценив активы и преувеличив чистый капитал при оформлении документов, используемых при заключении сделок с недвижимостью и обеспечении финансирования.

