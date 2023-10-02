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09:25, 2 октября 2023Экономика

Влияние пенсионной реформы на рынок труда оценили

РАНХиГС: пенсионная реформа добавила российскому рынку труда 1,7 млн человек
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Повышение возраста выхода на пенсию добавило российскому рынку труда 1,7 миллиона человек. Так влияние пенсионной реформы оценили аналитики РАНХиГС, их данные приводит «Коммерсантъ».

Повышение пенсионного возраста позволило закрыть часть кадрового дефицита с помощью пожилых сотрудников. При этом большая часть не вышедших на пенсию россиян смогли трудоустроиться: уровень безработицы среди россиян старшего возраста в 2022 году был ниже, чем в 2018 году.

По словам эксперта Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктора Ляшка, без пенсионной реформы рынок труда мог бы столкнуться с еще более заметным дефицитом рабочей силы. В 2018-2023 годах численность пенсионеров по старости снизилась на 2,4 миллиона человек и достигла 34,2 миллиона человек, минимального показателя за последние 10 лет. Также до уровня 2014 года (47,9 процента) снизился показатель коэффициента демографической нагрузки — отношение численности трудоспособного и нетрудоспособного населения.

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Также повышение пенсионного возраста привело к росту уровня участия в рабочей силе россиян старших возрастов на 12,8 процентных пункта для женщин и на 10,6 — для мужчин. Экономическая активность мужчин в возрасте 60-61-года выросла на 17–19 процентных пунктов, а женщин в возрасте 55-56-лет — на 17-18 процентных пунктов. Это привело к увеличению числа рабочей силы на 2,3 процента (1,7 миллиона человек) и снизило уровень безработицы с 3-5 до 1,9-3 процентов. При этом в Высшей школе экономики усомнились в эффективности реформы, так как большинство пожилых людей продолжали работать после выхода на пенсию и до повышения пенсионного возраста.

В 2024 году у некоторых россиян вырастут пенсии. Средние выплаты работающим и неработающим гражданам увеличат с 1 января. В результате перерасчета размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии увеличится на 1 572 рубля, а неработающих получателей пенсии по старости — на 1 631 рубль, говорится в опубликованном в электронной базе Госдумы документе.

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    Вячеслав Агапов
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