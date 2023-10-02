Судебный эксперт ответил на вопрос о правомерности полиграфа в компаниях

Судебный эксперт Третьяков заявил о праве отказаться от полиграфа на работе

Работодатели регулярно обращаются для проверки кандидатов или сотрудников при помощи полиграфа, рассказал ректор Института судебных экспертиз и криминалистики Александр Третьяков. В беседе с «Лентой.ру» он ответил на вопрос о правомерности данного вида тестирования в компаниях.

Для чего компании используют полиграф

По словам специалиста, на такую экспертизу отправляют сотрудников в должностях, которые связаны с материальными ценностями, коммерческой тайной, руководством. Работодатели проверяют кандидатов при приеме на работу и далее один раз в год. При этом основная задача эксперта состоит в том, чтобы выявить наличие или отсутствие склонности к противоправным действиям, которые могут нанести материальный или имиджевый вред компании.

Также исследование проводится и по факту преступлений внутри компании: хищения материальных ценностей, финансовых махинаций, сговора, «откатов», разглашения коммерческой тайны, промышленного шпионажа. «Практика показывает, что очень часто виновный сотрудник после прохождения тестирования на полиграфе сознается в содеянном добровольно, даже еще до получения заключения полиграфолога», — отметил Третьяков.

Правомерно ли это

Исследование на полиграфе законодательно не закреплено в Трудовом кодексе, рассказал судебный эксперт. Поэтому кандидат или сотрудник может согласиться или отказаться от прохождения исследования. «В ряде компаний исследование на полиграфе закреплено во внутренних регламентах. В любом случае работодатель не может заставить проходить тестирование и не имеет права уволить сотрудника из-за отказа. Аргументировать отказ нет необходимости — ведь проверка на полиграфе абсолютно добровольна. Но нужно учесть, что, если сотрудник отказался от проверки, у работодателя могут появиться сомнения в его лояльности», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Как проводится экспертиза

Сначала эксперт-полиграфолог оценивает психоэмоциональное состояние человека и старается создать нужную атмосферу, сообщил он. После на тестируемом укрепляются датчики, которые выводят на компьютер результаты психофизиологических реакций. Испытуемый проходит несколько циклов тестов. Если эксперт видит, что какой-то вопрос вызывает сильную реакцию, он уточняет у испытуемого, почему. Если это связано с ложными реакциями (например, ассоциациями), то в дальнейшем он корректирует подобные вопросы.

Эксперту необходимо выявлять ложные реакции для получения объективных результатов Александр Третьяков судебный эксперт

Затем эксперт анализирует полученные результаты для составления заключения. В нем делается не категорический вывод, а описывается вероятный результат на основе совокупности полученных данных. «Например, эксперт может сделать вывод о склонности сотрудника к воровству. Виновен или нет — это решает только суд», — добавил Третьяков. По его словам, точность проверки на полиграфе составляет 98 процентов. При этом во многом результат зависит от профессионализма и опыта эксперта.

Ранее в американском штате Аризона мужчина пытался устроиться в полицию, но попал за решетку. Во время собеседования он проходил тест на полиграфе, в ходе которого признался в хранении детского порно.