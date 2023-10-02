Гагин: призыв молодежи в ВСУ предлагают, чтобы очистить Украину от населения

Идея бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса призывать больше молодежи в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) означает намерение очистить Украину от населения. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Это новая инициатива по призыву малолеток. Господин Бен Уоллес из Британии рекомендует как можно больше набрать малолеток, опять же, для их могилизации, для того, чтобы очистить, видимо, Украину от населения», — объяснил он.

Гагин напомнил, что в Киеве предлагали призывать на фронт женщин, но инициатива потерпела крах. «Зеленский, остановитесь. Перестаньте уничтожать свой народ», — подчеркнул советник.

Ранее Уоллес заявил, что Украине следует активнее призывать на службу молодежь, чтобы не допускать снижения темпа контрнаступления украинских войск.