Оценена экономия от повышения пенсионного возраста в России

Эксперт Емельянов: рост пенсионного возраста сэкономил властям до 3 трлн рублей

Благодаря сокращению количества людей, получающих пенсию, бюджет с 2018 года смог сэкономить около 3 миллиардов рублей. Такие цифры в разговоре с NEWS.ru назвал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Если предположить, что с увеличением пенсионного возраста выплаты перестали получать 2,4 миллиона человек с начала реформы, за пять лет с 2018 года бюджет смог сэкономить до 600 миллиардов рублей ежегодно, посчитал Емельянов.

Эксперт заявил, что не получали пенсию те россияне, которые продолжили работать по достижении возраста 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Во многих случаях они все равно были бы трудоустроены, но государство сэкономило на них благодаря реформе, сократив численность работающих пенсионеров.

Ранее аналитики РАНХиГС заявили, что повышение возраста выхода на пенсию добавило российскому рынку труда 1,7 миллиона человек. Таким образом реформа помогла сократить кадровый дефицит, отметили специалисты. По данным анализа, благодаря изменению пенсионного возраста экономическая активность мужчин в возрасте 60-61 года выросла на 17-19 процентных пунктов, а женщин в возрасте 55-56 лет — на 17-18 процентных пунктов.