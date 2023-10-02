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02:15, 2 октября 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о бессмысленно потраченных 1,6 миллиона долларов

NGL.media: Украина вложила 1,6 миллиона долларов в СМИ, которое никто не смотрит

Фото: Christin Hume / Unsplash

Министерство культуры и информационной политики Украины вложило больше миллиона долларов в англоязычный сайт, который никто не посещает. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский антикоррупционный центр NGL.media.

Уточняется, что речь идет о сайте The Gaze, на разработку и развитие которого было потрачено 1,6 миллиона долларов. При этом, несмотря на вложенные средства, он не пользуется популярностью. Так, последние 15 видеороликов, опубликованные на YouTube-канале, набрали в общей сложности 900 просмотров. «При этом большинство контента, по крайней мере, текстового, трудно назвать оригинальным – очень часто это просто перепечатки из других СМИ», — отмечают в центре.

Там добавили, что сайт был создан четыре месяца назад, чтобы информировать иностранцев о происходящем на Украине, а также об экономике страны, ее культуре и истории. На его разработку ушли 12 миллионов гривен (почти 325 тысяч долларов), а на создание контента — 48 миллионов гривен (около 1,3 миллиона долларов).

Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко допустил нехватку денег на удовлетворение требований министерства обороны. Уточняется, что в ближайшее время Верховной Раде предложат увеличить расходы на оборону и безопасность по запросу военного ведомства.

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    Марина Совина
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