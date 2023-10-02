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20:27, 2 октября 2023Забота о себе

Россиянам назвали опасности привычки откладывать запланированное на потом

Психолог Малахова: синдром отложенной жизни может привести к депрессии и неврозу

Фото: Unsplash

Привычка откладывать запланированное на потом может привести к депрессии, неврозу и проблемам в отношениях с близкими, предупредила психолог Александра Малахова. Некоторые другие опасности этого состояния она назвала россиянам в беседе с NEWS.ru. Кроме того, специалистка перечислила способы справиться с ним.

Малахова объяснила, что привычка откладывать все важные решения и планы на потом называется синдромом отложенной жизни (СОЖ). По ее словам, причиной этого состояния является страх двигаться вперед и совершать ошибки.

Психолог подчеркнула, что отношение жизни как к черновику чревато рядом ментальных проблем в будущем. Из-за страха ошибиться человек перестает развиваться и пробовать новое, что приводит к неудовлетворенности, которая впоследствии может спровоцировать депрессию, невроз и другие расстройства. Также СОЖ может привести к серьезным проблемам и разрушению отношений с близкими, добавила Малахова.

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Для того чтобы справиться с СОЖ, психолог посоветовала постараться осознать, что ошибаться и быть несовершенным — это нормально. «Нужно работать над страхом ошибки, разрешить себе ошибаться, быть спонтанным. Необходимо понять, что миллионы людей ошибались и будут это делать в будущем, в этом нет ничего страшного. <...> Важно начать действовать, пробовать делать что-то новое», — резюмировала Малахова.

Ранее заведующая кафедрой терапии Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Светлана Бернс предупредила страдающих трудоголизмом людей о повышенном риске развития депрессии в зрелом возрасте.

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    Наталья Обрядина
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