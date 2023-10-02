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12:36, 2 октября 2023Интернет и СМИ

Популярный комик высказался об уходе с ТНТ

Комик Артем Винокур об уходе с ТНТ: я хочу заниматься сольным творчеством

Кадр: «Макарена» / YouTube

Популярный российский стендап-комик Артем Винокур высказался об уходе с канала ТНТ. В интервью блогеру и журналисту Карену Адамяну он заявил, что «уже все попробовал» в программе Stand Up, в которой он долгое время выступал. Запись беседы доступна на YouTube.

Винокур отметил, что не участвовал в последних двух сезонах Stand Up. Комментируя это, юморист пояснил, что хочет заниматься сольным творчеством.

«Я уже все попробовал в Stand Up на ТНТ, реально, чуть ли там сальто не делал. Я уже и стоял, и сидел, и уже просто с людьми полмонолога общался», — раскрыл он. Комик также добавил, что получил от проекта «все, что можно было». Другие подробности он не привел.

Ранее Винокур назвал выступление для сотрудников завода в Краснодаре самым ужасным корпоративом, который ему довелось вести. Юморист заявил, что ему было очень сложно начать выступать, так как зрители громко говорили и кричали.

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    Маргарита Щигарева
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