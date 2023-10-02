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17:23, 2 октября 2023Бывший СССР

Гагин заявил о продолжении Великой Отечественной войны

Гагин: Великая Отечественная война не закончилась, она продолжается
Ян Гагин

Ян Гагин. Кадр: НЕОРУЭЛЛ / YouTube

Великая Отечественная война не завершилась, она продолжается из-за действий Запада. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, комментируя высказывание бывшего министра юстиции Канады Ирвина Котлера о том, что его страна стала убежищем для нацистов, передает РИА Новости.

«Ну вот, бывший министр юстиции Канады наконец-то официально признал, что Канада после Великой Отечественной войны стала прибежищем нацистских преступников. Да, это действительно так», — сказал Гагин.

Советник сообщил, что с начала специальной военной операции существует группа под его руководством, которая собирает доказательства нацистских преступлений. В частности, было обнаружено большое количество такой литературы, напечатанной на Западе.

По его словам, среди найденных книг оказалась литература, изданная в Канаде в 50-х и 60-х годах. Правительство страны не могло не знать о существовании печатных изданий, пропагандирующих нацизм на Западной Украине и в Польше. «Эту литературу бережно доставляли на территорию Советского Союза и распространяли», — рассказал он.

Ранее бывший министр юстиции Канады Ирвин Котлер заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников. Он задался вопросом, как 98-летний боец дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка вообще попал в Канаду и не понес наказания за свои действия.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских».

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