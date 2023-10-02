В 2024 году в Татарстане откроют школу фигурного катания имени Алины Загитовой

Школу фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой откроют в Татарстане к началу 2024 года. Об этом заявил министр спорта республики Владимир Леонов, приводит «Комсомольская правда».

Так, глава регионального ведомства сообщил, что сейчас идут проектные работы и поиск земельного участка под объект. Школу собираются открыть на базе дворца спорта. На данный момент сформировано техническое здание, которое уже полностью укомплектовано.

По словам министра, в планах претворить проект в жизнь в 2024 году, чтобы школа через год переехала на новый объект. Отмечается, что сама именитая спортсменка будет принимать всестороннее участие в жизни учреждения, давать мастер-классы, а также заниматься подбором тренеров.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана Казани в ноябре пройдет конкурс молодежных инициатив «Платформа». Прием заявок для участия в проекте будет продолжаться в Казанском молодежном центре им. А. Гайдара до 16 октября.