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23:34, 3 октября 2023Бывший СССР

Стал известен год вступления Украины в Евросоюз

Глава Евросовета Мишель допустил вступление Украины в ЕС в 2030 году
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель оценил сроки вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом он высказался в интервью журналу Der Spiegel.

Мишель назвал дату вступления Украины в Евросоюз и допустил, что это произойдет в 2030 году. Он подчеркнул, что присоединение страны к ЕС станет возможным, «если обе стороны сделают свою домашнюю работу».

Глава Евросовета добавил, что Украина и другие страны, которые намерены вступить в ЕС, обязаны проводить реформы, бороться с коррупцией и выполнять юридические требования.

«Мы в ЕС должны четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги. И нам нужно ускорить процессы принятия решений», — заключил Мишель.

Ранее стало известно о подготовке переговоров по вступлению Украины в ЕС. Об этом написало издание Politico. Предполагается, что Брюссель хочет объявить об этом к декабрю.

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    Марина Совина
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