БПЛА самолетного типа сбили в небе над российским регионом

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа сбили в небе над Брянской областью. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Беспилотник был сбит около 15:00 мск, уточнили в министерстве. Целью дрона были объекты на российской территории.

БПЛА был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

2 октября еще один украинский беспилотник сбили на подлете к Крыму из БТР-80. В результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать.