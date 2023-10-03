БПЛА самолетного типа сбили в небе над российским регионом
Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа сбили в небе над Брянской областью. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минобороны России.
Беспилотник был сбит около 15:00 мск, уточнили в министерстве. Целью дрона были объекты на российской территории.
БПЛА был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.
2 октября еще один украинский беспилотник сбили на подлете к Крыму из БТР-80. В результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать.