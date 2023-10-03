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16:14, 3 октября 2023Россия

БПЛА самолетного типа сбили в небе над российским регионом

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Брянской областью

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа сбили в небе над Брянской областью. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Беспилотник был сбит около 15:00 мск, уточнили в министерстве. Целью дрона были объекты на российской территории.

БПЛА был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

2 октября еще один украинский беспилотник сбили на подлете к Крыму из БТР-80. В результате происшествия никто из мирных граждан не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать.

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    Алан Босиков
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