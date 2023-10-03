Оператор беспилотника заявил о затухании контрнаступления ВСУ

Боец ОБТФ «Каскад» заявил о постепенном затухании контрнаступления ВСУ

Оператор беспилотника Zala оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным Корлус заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет на спад. Его слова приводит РИА Новости.

Военный уточнил, что в начале контрнаступления ВСУ направляли большие силы на операцию — технику, личный состав. Тогда Киев не жалел ресурсов, которых было достаточно. Однако сейчас боец заявил о постепенном затухании контрнаступления ВСУ.

«Сейчас глядя на все сверху, можно понять, что у противника заканчиваются средства — это личный состав, в первую очередь, и техника, поскольку с каждым разом, когда они пытаются наступать, заметно, что количество техники уменьшается», — уточнил он.

Кроме того, в начале контрнаступления идущие на штурм группы ВСУ состояли из пяти танков с поддержкой бронемашин и пехоты. Сейчас присутствуют только два танка, порядка трех бронемашин и меньшее число пехоты.

Ранее Белый дом оценил способность ВСУ вести контрнаступление. У Киева есть от шести до восьми недель на продолжение попыток операции до ухудшения погодных условий, заявил координатор ведомства по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.