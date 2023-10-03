Певица Ольга Бузова вспомнила о романе с бандитом из Санкт-Петербурга

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о романе с бандитом из Санкт-Петербурга. Соответствующее видео публикует Telegram-канал ZHARA MAG.

По словам певицы, в отношениях деньги для нее никогда не имели значения. Бузова призналась, что первый мужчина, с которым у нее была любовь, являлся бандитом, который жил с ней на съемной квартире на ее стипендию — 2,5 тысячи рублей в месяц.

Бузова вспомнила, что ее сестра часто привозила паре продукты, так как «иногда было нечего есть». «Поэтому для меня никогда финансы не стояли во главе стола. Дело даже в другом. Самое главное, чтобы мужчина был востребован. Потому что, если мужчина не реализован, мужчина начинает зачем-то со мной конкурировать, со мной спорить, меня обрубать. Мой полет. Мои крылья срезать, вместо того чтобы просто любить. Это же так просто!» — заключила она.

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