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16:43, 3 октября 2023Наука и техника

Черный чай снизил риск развития диабета

Medical Xpress: черный чай снижает риск диабета второго типа на 28 процентов

Фото: Marek Rucinski / Unsplash

Международная команда ученых из Университета Аделаиды в Австралии и Юго-Восточного университета в Китае обнаружила, что черный чай может снизить риск развития диабета второго типа. Результаты работы были представлены на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Гамбурге. Краткий обзор опубликован на Medical Xpress.

Команда проанализировала данные 1923 взрослых (562 мужчин и 1361 женщины) в возрасте от 20 до 80 лет. Из них 436 жили с диагностированным диабетом, 352 — с преддиабетом, а у 1135 был нормальный уровень глюкозы в крови. Испытуемых опросили о частоте (никогда, изредка, часто и каждый день) употребления чая, а также о его виде (зеленый, черный или другой чай).

Затем полученные данные сопоставили с гликемическим статусом. После корректировки на факторы риска диабета (включая артериальное давление, ИМТ, уровень холестерина и другие), авторы заметили, что у тех, кто ежедневно потреблял чай, значительно снижался риск диабета и уровень сахара в крови. В частности, у ежедневных потребителей риск преддиабета был ниже на 15 процентов, а диабета второго типа — на 28 процентов по сравнению с теми, кто никогда не пил чай. Наибольшая связь наблюдалась среди тех, кто употреблял именно черный чай.

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Ранее подобную корреляцию фиксировали и другие исследования, однако определить точные механизмы до сих пор не удавалось.

Улучшение метаболических процессов, вероятнее всего, происходило благодаря уникальному составу ферментированного чая, включающему алкалоиды, свободные аминокислоты, полифенолы, полисахариды и их производные, обладающие мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием. Вещества оптимизировали работу бета-клеток поджелудочной железы, улучшали чувствительность к инсулину, а также изменяли состав бактерий в кишечнике.

Несмотря на многообещающие результаты, исследователи предостерегают, что для окончательных выводов требуются дополнительные испытания.

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    Елена Апазиди
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