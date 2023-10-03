Ирина Шейк вышла на подиум в откровенном боди

Российская супермодель Ирина Шейк вышла на подиум показа модного дома Mugler в откровенном наряде. Снимки публикует Page Six.

37-летняя манекенщица приняла участие в парижской Неделе моды в боди черного цвета с глубоким V-образным декольте, которое также украшал длинный шлейф-кейп. В качестве обуви для знаменитости подобрали туфли на каблуках в тон. При этом на ней не было каких-либо аксессуаров, а на лице присутствовал нюдовый макияж. Волосы модели собрали в гладкий пучок.

Помимо Шейк, в дефиле участвовали телезвезда Пэрис Хилтон, актриса Анджела Бассетт, топ-модель Хелена Кристенсен и другие именитые личности.

В сентябре Ирина Шейк также прошлась по подиуму без бюстгальтера и в мужских трусах. В размещенном ролике модель продефилировала в упомянутом нижнем белье, надетом поверх черных колготок.