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21:26, 3 октября 2023Мир

В США заявили об отсутствии доказательств масштабной коррупции на Украине

Белый дом заявил, что у США нет доказательств масштабной коррупции на Украине

Фото: Pixabay

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал, что у США нет каких-либо доказательств о масштабной коррупции на Украине, сообщает РИА Новости.

«По-прежнему нет свидетельств масштабной коррупции», — заявил он.

Также представитель американской администрации отметил отсутствие у Вашингтона свидетельств нецелевого использования Киевом переданных ему западными странами средств.

Ранее заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун сообщила, что с февраля 2022 года Киев получил от западных партнеров 65 миллиардов долларов помощи. По словам замглавы ведомства, все эти средства пошли на социальные выплаты гражданам и восстановление республики.

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    Марина Совина
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