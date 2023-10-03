В США заявили об отсутствии доказательств масштабной коррупции на Украине

Белый дом заявил, что у США нет доказательств масштабной коррупции на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби рассказал, что у США нет каких-либо доказательств о масштабной коррупции на Украине, сообщает РИА Новости.

«По-прежнему нет свидетельств масштабной коррупции», — заявил он.

Также представитель американской администрации отметил отсутствие у Вашингтона свидетельств нецелевого использования Киевом переданных ему западными странами средств.

Ранее заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун сообщила, что с февраля 2022 года Киев получил от западных партнеров 65 миллиардов долларов помощи. По словам замглавы ведомства, все эти средства пошли на социальные выплаты гражданам и восстановление республики.