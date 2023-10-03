На Западе допустили давление на Украину для заключения мира на условиях России

Hill: Запад может заставить Киев заключить мир на условиях РФ в следующем году

Западные союзники могут надавить на Украину и заставить Киев заключить мир на условиях России уже в следующем году, об этом пишет издание The Hill.

По словам автора статьи, во многих западных странах, которые поддерживают Украину, в 2024 году пройдут выборы на разных уровнях, поэтому гарантий того, что помощь продолжится, нет. Кроме того, отсутствие у Запада мотивации помогать Киеву может привести к дальнейшим успехам России.

В материале отмечается, что Москва может потребовать мирного урегулирования на своих условиях в случае ослабления поддержки.

«Международное сообщество может надавить на украинцев, чтобы они провели переговоры и подписали соглашение, предпочтительное России», — отмечает обозреватель.

В статье также говорится, что помощь Украине в последнее время находится под угрозой, а также наблюдается давление на Киев.

Ранее журналистка The Guardian Габи Хинслифф заявила, что на Западе задумались о прекращении помощи Украине. По словам обозревателя, между европейскими странами и Киевом была негласная сделка и равноценный обмен, поскольку Европа желала противостоять России, но не отправлять на фронт собственных военнослужащих. В сложные времена подобное соглашение может развалиться, заключила она.