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17:37, 3 октября 2023Моя страна

В Екатеринбурге откроют технопарк

Технопарк в сфере электронной промышленности откроют в Екатеринбурге

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Свердловской области откроется технопарк в сфере электронной промышленности. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Технопарк будет построен на территории кампуса УрФУ в Екатеринбурге в рамках научно-производственной экосистемы «Космос». Ожидается, что проект будет реализован к 2026 году.

«В новом микрорайоне будет создан отраслевой кластер, который обеспечит не только разработку инноваций и импортозамещающих технологий, но и их тестирование и оперативное внедрение в производство, — заявили в региональном Департаменте информационной политики.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана Казани в ноябре пройдет конкурс молодежных инициатив «Платформа». Прием заявок для участия в проекте будет продолжаться в Казанском молодежном центре им. А. Гайдара до 16 октября.

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    Фариза Бацазова
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