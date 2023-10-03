В Екатеринбурге откроют технопарк

Технопарк в сфере электронной промышленности откроют в Екатеринбурге

В Свердловской области откроется технопарк в сфере электронной промышленности. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Технопарк будет построен на территории кампуса УрФУ в Екатеринбурге в рамках научно-производственной экосистемы «Космос». Ожидается, что проект будет реализован к 2026 году.

«В новом микрорайоне будет создан отраслевой кластер, который обеспечит не только разработку инноваций и импортозамещающих технологий, но и их тестирование и оперативное внедрение в производство, — заявили в региональном Департаменте информационной политики.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана Казани в ноябре пройдет конкурс молодежных инициатив «Платформа». Прием заявок для участия в проекте будет продолжаться в Казанском молодежном центре им. А. Гайдара до 16 октября.