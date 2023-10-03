Украинский военный порадовался приходу России

Украинский военный Доценко порадовался приходу России в Харьковскую область

Боец Вооруженных сил Украины Максим Доценко, перешедший на российскую сторону, порадовался, когда часть Харьковской области перешла под контроль России. Его слова об этом передает РИА Новости.

«Честно сказать, я за родителей был рад тогда. Потому что до того, как пришла Россия, не очень хорошо там было и с работой, и зарплатой», — сказал он. Доценко подчеркнул, что после прихода России в регионе все процветало, проводилось много мероприятий, быстро сделали связь, которой до этого отсутствовала.

Как он утверждает, его мать устроили на хорошую работу, отец тоже был трудоустроен. Военный отметил, что был спокоен за родителей.

Ранее военнослужащий ВСУ Евгений Зиновик рассказал, что четыре дня ждал попадания в российский плен, так как его с ранениями оставили сослуживцы. Спустя время его нашли разведчики РФ.

